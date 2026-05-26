Саратовцев предупредили о лишении водительских прав из-за наличия долгов

Специалисты в области права оповестили население Саратовской области о возможности утраты водительского удостоверения в связи с наличием задолженностей.

В Российской Федерации сотрудники Федеральной службы судебных приставов наделены правом временно ограничивать водителей в возможности управления автотранспортом. Подобная санкция обычно применяется на этапе исполнительного производства или в ситуациях, когда гражданин, не имея законных оснований, игнорирует вызов в военкомат.

Запрет на управление транспортным средством действует до полного погашения задолженности или до отмены самого постановления об ограничении. По исполнении данных условий водительское удостоверение подлежит возврату.

Данное ограничение может быть введено, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей и не была погашена в установленный срок. Наиболее строгие требования предъявляются к взысканию алиментных платежей, компенсаций за ущерб здоровью или потерю кормильца, возмещению вреда, причинённого преступлением, а также к просроченным административным штрафам за правонарушения, связанные с особенностями использования некоторых прав.

Также ограничение может быть применено по неимущественным причинам — например, если один из родителей избегает исполнения своих родительских обязательств. В таких обстоятельствах временное изъятие водительских прав выступает в качестве дополнительного фактора, побуждающего к исполнению судебных постановлений.