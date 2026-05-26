Жители Саратова отдали дань памяти воинам-интернационалистам

В Гагаринском районе Саратова состоялся ряд памятных мероприятий, приуроченных к 38-й годовщине гибели экипажа и пассажиров вертолета Ми-9, возвращавшегося из Демократической Республики Афганистан.

Все началось у мемориала «Россиянам, павшим в войнах XX–XXI века» в поселке Соколовый. Затем события переместились в село Сабуровка, где у памятника «Погибшим в катастрофе вертолета» прошел митинг, посвященный подвигу уроженцев края.

К присутствующим обратились Герой Советского Союза Виктор Филипченков, Герой России Николай Ярцев и участник региональной программы «Наши герои» Ренат Аминов. В своих речах они акцентировали внимание на необходимости сохранения исторической памяти и верности воинскому долгу.

«Это не просто очередная дата. Это день скорби и день гордости за наших братьев по оружию. Мы обязаны передавать эту память молодому поколению, чтобы подвиг воинов-интернационалистов остался в сердцах навсегда», — отметил Николай Ярцев.

Участники церемонии почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания. Все памятные мероприятия завершились символичным возложением венка на воды Волги.

Организатором прошедших мероприятий выступила Саратовская региональная общественная организация ветеранов войны в Афганистане «Шурави (Советский солдат)».