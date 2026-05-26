Роман Бусаргин поздравил саратовских учащихся с Последним звонком

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин направил поздравления выпускникам по случаю Последнего звонка, назвав этот праздник одним из самых душевных школьных событий.

- Учебный год, наполненный занятиями, торжествами и памятными моментами, успешно завершился. Впереди у выпускников – ответственные экзамены и старт нового, самостоятельного этапа жизни. Ваши успехи за годы обучения вызывают гордость, и мы верим, что все ваши дарования и умения найдут свое применение.

В этот знаменательный и волнительный момент особые слова признательности адресуются учителям, родителям и наставникам. Их забота, любовь и знания сопровождали вас на протяжении всего пути обучения. Искреннее спасибо за ваш неоценимый труд, направленный на благополучие будущих поколений.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!