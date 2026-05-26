В Саратове отметили День саратовских юнг Военно-морского флота

Возле памятника Петру I в Саратове было организовано военно-патриотическое собрание, посвященное чествованию саратовских юнг ВМФ. В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония принятия в юнги новых членов военно-патриотического молодежного сообщества «Первый морской класс юнг» Саратовской области.

Среди собравшихся были представители областных органов власти, ветераны, участвовавшие в боевых действиях и военной операции, члены ветеранских и молодежных объединений, учащиеся школ, студенты военных учебных заведений, кадеты и родители.

С приветствием к присутствующим обратился заместитель министра образования региона Михаил Попов. Он поделился: «Я сам испытал подобное, и этот день мне очень близок. Дорогие родители, вы вправе гордиться своими детьми. И вы, и ваши сыновья сделали верное решение, оказавшись здесь. Сегодня вы начинаете непростой, но почетный путь – путь будущих защитников своей Родины. Где бы вы ни оказались, помните этот день, будьте достойны памяти и подвигов ваших предков. С гордостью и честью несите звание защитника Отечества».

Мероприятие завершилось обрядом посвящения в юнги. Учащиеся Морского класса юнг произнесли торжественную клятву, после чего им были вручены нагрудные знаки, символизирующие начало их пути в качестве юных защитников Родины.