Суд отклонил ходатайства защиты экс-министра Шихалова

Cторона защиты заявила сразу несколько ходатайств, касающихся статуса потерпевшего, допустимости доказательств и гражданского иска прокуратуры

В Кировском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела бывшего министра промышленности Саратовской области Максима Шихалова и его бывшего заместителя Владимира Пожарова. На заседании 25 мая сторона защиты заявила сразу несколько ходатайств, касающихся статуса потерпевшего, допустимости доказательств и гражданского иска прокуратуры.

Одним из ключевых стало ходатайство адвоката Татьяны Шиловой о признании бывшего акционера АО «КБПА» Владимира Чернышкина ошибочно признанным потерпевшим. Защита указала, что в предъявленном Шихалову обвинении речь идет о возможном причинении ущерба самому предприятию, а не конкретному физическому лицу. Кроме того, адвокат обратила внимание суда на то, что АО «КБПА» по этому эпизоду потерпевшим не признавалось, а сам Чернышкин, по мнению защиты, не соответствует критериям потерпевшего, предусмотренным статьей 42 УПК РФ. Суд ходатайство не удовлетворил.

Еще одно большое ходатайство касалось признания части доказательств недопустимыми. Защита настаивала, что после 29 октября 2025 года следствие продолжалось с нарушением сроков, предусмотренных статьей 162 УПК РФ. Адвокаты заявили, что продление расследования свыше 12 месяцев должно было согласовываться на федеральном уровне, однако этого сделано не было. В связи с этим защита просила исключить из материалов дела все следственные действия и процессуальные решения, принятые после этой даты.

Отдельно адвокаты поставили вопрос о праве Шихалова на защиту в первые дни после задержания. В ходатайстве указано, что первоначально его интересы представляли адвокаты Дмитрий Шиханов и Илья Курапов, которые ранее оказывали юридическую помощь свидетелям по этому же уголовному делу, в том числе Савину, впоследствии признанному потерпевшим. По мнению защиты, в такой ситуации адвокаты подлежали отводу, а процессуальные действия с их участием не могут считаться допустимыми доказательствами. Как следует из материалов защиты, Шиханов впоследствии был отведен, однако Курапов продолжил участие в деле. Позже договор с ним был расторгнут по инициативе супруги Шихалова.

Еще одно ходатайство касалось заявления Владимира Чернышкина о привлечении Шихалова к уголовной ответственности. Защита указала, что документ, по их мнению, был оформлен с нарушением требований приказа Следственного комитета о регистрации сообщений о преступлениях. В частности, адвокаты заявили об отсутствии отметки о предупреждении по статье 306 УК РФ, регистрации заявления и талона-уведомления. Кроме того, защита указала на исправление даты в самом документе. Суд также не поддержал это ходатайство.

Кроме того, защита представила возражения на гражданский иск прокуратуры. Надзорное ведомство требует взыскать с Шихалова более 2,9 миллиона рублей, а также еще свыше 4 миллионов рублей солидарно с Пожаровым в доход государства. Адвокаты настаивают, что иск заявлен ненадлежащим истцом, поскольку потерпевшими по делу признаны Чернышкин и АО «КБПА», а не Российская Федерация. Возражения были приобщены к материалам дела.

Защита продолжает настаивать, что в деле слишком много нестыковок, а статус потерпевшего, доказательства и сам порядок следствия, по их мнению, требуют проверки. Следующее заседание назначено на 28 мая, стороны готовятся к этапу прений.