Водитель авто "Лада Гранта" погиб при столкновении со столбом

В Саратове правоохранители выясняют детали дорожного инцидента, унесшего жизнь человека.
По предварительной информации, сегодня, примерно в шесть часов утра, по адресу улица Чернышевского, дом 19, 53-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" потерял контроль над транспортным средством. Вследствие этого машина врезалась в опору освещения.
Водитель погиб.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, которые проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин случившегося.