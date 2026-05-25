Саратовская велосипедистка завоевала серебро на Кубке России в Ижевске

Фото: ГАУ ДО СО ОК ДЮСАШ «РиФ»

Саратовская велосипедистка Вероника Тарасюк завоевала серебряную медаль на первом этапе Кубка России по велоспорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Ижевске.

Спортсменка представляла детско-юношескую спортивно-адаптивную школу «Реабилитация и Физкультура» и заняла второе место в классе Т1-Т2 (трицикл) среди женщин.

Тренирует Веронику Артем Александрович Баймлер. Поздравляем спортсменку и её наставника с успешным выступлением! Желаем новых побед и достижений на всероссийских и международных стартах. Саратовская область гордится своими спортсменами и их стремлением к высоким результатам.