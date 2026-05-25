Юный лицеист из Саратова получил медаль за сочинение о заводе

Ученик «Инженерного лицея» Арсений Матвеев стал обладателем медали за лучшее сочинение о Саратовском агрегатном заводе (САЗ). Награду от временного генерального директора предприятия Анатолия Лазарева лицеисту вручил главный инженер Олег Вайс. Творческое состязание организовали после экскурсии на завод, которую провели для школьников в преддверии Дня Победы. Ребята посетили производственные цеха и музей предприятия, после чего написали сочинения о своих впечатлениях.

«Развитие и популяризация инженерии в России — наша совместная обязанность. Перспективные наработки нередко зарождаются именно в юных головах от размышлений после посещения заводских музеев, — отметил Олег Вайс во время церемонии награждения. — Такие музеи становятся вертикалями мысли, соединяя прошлые наработки с постановкой новых, в том числе космических, задач». Награждение прошло в торжественной обстановке.

Конкурс показал, что у подрастающего поколения есть интерес к истории промышленности и инженерному делу. Лицей и завод планируют продолжить совместные профориентационные мероприятия. Возможно, кто-то из сегодняшних школьников в будущем пополнит ряды сотрудников предприятия.