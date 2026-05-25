В Ртищево двое 12-летних мальчиков пострадали при пожаре из-за спирта

В Ртищево в пятиэтажном доме на улице 22-го Партсъезда произошёл пожар, в котором пострадали два 12-летних мальчика. Дети были дома вдвоём и разлили спирт по столу. Жидкость вспыхнула, огонь перекинулся на потолок. Подростки попытались потушить возгорание самостоятельно.

В результате один ребенок с ожогами госпитализирован, второму медики оказали помощь на месте. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. На тушение привлекались два пожарных расчёта. Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС.

С начала года на пожарах в регионе пострадали шесть детей, ещё двое погибли. МЧС призывает не оставлять маленьких детей без присмотра, а с подростками проговаривать правила пожарной безопасности и действия в случае ЧП.