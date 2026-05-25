Сотрудница Радищевского музея вышла в финал премии Лихачёва

Сотрудница Радищевского музея Елена Дорогина вышла в финал премии имени Лихачёва в номинации «Научный сотрудник». Новость объявили на фестивале «Интермузей. БРИКС+», который прошёл в Москве с 20 по 23 мая. Участие в форуме приняли директор музея Елена Галактионова и её заместитель Мария Шпак.

Участники фестиваля обсуждали, каким будет музей будущего: коллекция, молодёжная аудитория и понимание запросов посетителя. Директор музея участвовала в сессиях ИКОМ, говорила о сохранении памятников и месте современного искусства. Также обсуждали внедрение ИИ в работу музеев — радищевцы делились опытом. Отдельный блок посвятили национальному проекту «Семья» и работе с семейной аудиторией.

Финал премии Лихачёва стал кульминацией поездки. Елена Дорогина вошла в число лучших научных сотрудников страны. «Музей — территория будущего», — таков девиз форума. Радищевский музей доказывает это не только на словах, но и на деле.