Успех старейшей школы искусств Саратова оценили в Совете Федерации

Фото: МинИнформ 64 Z

Директор Центральной детской музыкальной школы Саратова Элла Волкова приняла участие в заседании круглого стола в Совете Федерации на тему «Художественное образование в Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития». Как отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, приглашение поделиться опытом стало признанием высокого уровня работы всего коллектива. В прошлом году ЦДМШ одержала победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств», что подтвердило профессионализм педагогов и вклад учреждения в развитие художественного образования региона.

В ходе круглого стола обсуждались ключевые направления: модернизация образовательных программ, внедрение цифровых форматов обучения, подготовка и повышение квалификации кадров, а также меры по обеспечению доступности художественного образования. Особое внимание уделили дополнительным общеразвивающим программам и созданию условий для творческого становления талантливой молодёжи.

Элла Волкова поделилась практическим опытом организации работы школы, рассказав о реализованных проектах, педагогических подходах и успешных формах взаимодействия с семьёй и общественностью. В 2026 году школа отмечает 100-летний юбилей. Участники обсуждения подтвердили важность продолжения системной поддержки художественного образования и обмена лучшими практиками между регионами.