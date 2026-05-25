Панков поможет решить проблемы жителей дома на ул. Лесной

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями многоквартирного дома в Заводском районе Саратова. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Дом №1 по ул. Лесной - один из самых больших домов в городе. И коммунальных проблем здесь накопилось также немало.

Наболевший вопрос – людям часто отключают холодную воду. Горячая вода подается еле теплой, её приходится сливать. «Водоканал» не меняет аварийный участок трубы, а забивает чопики. При этом суммы в платёжках постоянно растут. И даже «Т Плюс» прислал счета за отопление, которого не было в апреле.

Подобная проблема беспокоит и других жителей Саратова. Во многих домах горячее водоснабжение отключается вместе с отоплением.

Попрошу Госжилинспекцию взять на контроль ситуацию с горячим водоснабжением. А от «Водоканала» будем добиваться замены аварийной трубы. Что касается платёжек, здесь разберёмся с привлечением ФАС.

Важно, чтобы люди понимали, за что они платят и почему именно столько. Для этого УК и ресурсоснабжающие организации должны вовремя давать разъяснения и отчёт о своей работе. Такая норма теперь закреплена законодательно. Как о составе тарифа на услуги, так и о сроках, причинах плановых отключений воды.

О важной проблеме рассказали представители старшего поколения. Раньше они могли сделать рентген и флюорографию в Комсомольском посёлке. Теперь им для этого надо ехать в поликлинику №10. В минздраве обсудим, как сделать удобнее людям.

С молодыми семьями нашли решение по детским площадкам. Они нуждаются в обновлении. Закуплю для этого необходимые материалы. А жители обещали своими руками выполнить работы.

Продолжу дальше встречаться с жителями разных микрорайонов Заводского. Вместе будем добиваться решения насущных проблем», - отметил Николай Панков.