Не с тех спрашивали

Жители Маркса направили обращение Марксовскому межрайонному прокурору Николаю Алькову с просьбой провести проверку деятельности депутата городского Совета от «ЕР» Александра Емелина и конкурсного управляющего ООО «Водоканал Плюс» Натальи Бурой. По данным «КП-Саратов», в обращении заявляется, что в действиях указанных лиц имеются признаки мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. И вообще, похоже, что это именно они должны нести ответственность за происходящее с многострадальной коммунальной инфраструктурой в Марксовском районе за последние годы.

29 апреля Свердловский районный суд Белгорода вынес отказное решение по иску прокуратуры Саратовской области о взыскании 4,48 млн рублей ущерба с бывшего директора ООО «Водоканал» (Маркс) Сергея Данилова. Напомним, в 2024 году он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями - речь шла о замене части городской канализации в Марксе с чугуна на пластик. Но получил при этом наказание чисто символическое – год исправительных работ. Более того, СМИ сразу обратили внимание на то, что, судя по открытым источникам, на момент злополучной замены Данилов на самом деле никаким руководителем ООО «Водоканал» не значился и не мог значится, поскольку там было введено конкурсное производство и значит, всем управляла и распоряжалась конкурсный управляющий Наталья Бурая. Вот и суд в Белгороде, отказывая в удовлетворении иска о взыскании с Данилова ущерба, фактически назвал его ненадлежащим ответчиком. Получается, и правда, всё это время спрашивали не с того – точнее, не с тех?

В том, что фактическим владельцем и распорядителем двух «братьев-близнецов» - компаний ООО «Водоканал» и ООО «Водоканал Плюс» до сих пор является именно депутат-единоросс Емелин (по совместительству, ещё и племянник экс-главы Марксовского района Юрия Моисеева, заключенного под стражу по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере), в Марксе уверены многие. Показательный пример: в ноябре 2025 года «Водоканал Плюс» подал иск в Марксовский городской суд, потребовав взыскать с владельца земельного участка на улице Набережная аж 10,3 млн рублей за якобы незаконное подключение к центральной системе водоснабжения. Свои требования представители компании обосновывали соответствующим актом осмотра от 24 марта 2023 года. Суд назначил экспертизу – по ее итогам оказалось, что указанный в акте колодец на самом деле расположен на муниципальной (а не частной) земле. К тому же он даже не был подключен к центральному водопроводу - «с технической точки зрения на дату экспертизы отсутствует возможность использования вышеуказанного водопровода от колодца, указанного в Акте осмотра №593/23 от 24 марта 2023 года». Суд тогда ООО «Водоканал Плюс» отказал. Однако вопрос с ответственностью за внесение заведомо ложных сведений в акт осмотра и навязывание оплаты за пользование несуществующими ресурсами, как отмечают авторы обращения, по-прежнему остаётся открытым. Причем, вполне может оказаться, что это далеко не единственный подобный случай.

В итоге жители Маркса теперь просят прокурора Алькова не просто провести проверку, но и направить их заявление по последственности - «с учетом того, что Емелин А.И. являлся и является действующим депутатом, а Бурая Н.А. - конкурсным управляющим ООО «Водоканал-Плюс».

«КП-Саратов» продолжает внимательно следить за развитием событий.