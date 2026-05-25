Музей истории СВО представил выставку «Сталь и нежность» в Хвалынске

Музей истории СВО организовал выездную экспозицию «Сталь и нежность» в Хвалынске. Она прошла в рамках XIII спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада», который в этом году собрал делегации из всех регионов Приволжья, а также команды из шести других федеральных округов. Выставку посетили гости из Беларуси, Кыргызстана и Туркменистана.

Экспозиция впервые открылась 17 марта в Саратове и посвящена женщинам Саратовской области, чьи судьбы связаны с СВО. Представлены пять личных историй: прапорщик, техник бронетанковой службы Мария Гордиенко (участница программы «Наши герои»), Марина Кочанова, Оксана Эбель, Ирина Семенюта и Наталья Овсянникова. Выставка включает документальные свидетельства, личные вещи и фото.

Гости лагеря высоко оценили экспозицию. Представительница из Беларуси Оксана Самойлова призналась, что выставка тронула её до глубины души. Спортсменка из Туркменистана отметила, что они приехали за спортом, а уехали с новым ощущением ответственности. Представитель из Кыргызстана назвал ценным увидеть, как история человека раскрывается через вещи и документы.