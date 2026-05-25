До 1 июня принимают заявки на всероссийский конкурс «Знай наших»

Приём заявок на четвёртый сезон всероссийского конкурса «Знай наших» завершится через неделю. Конкурс проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. Он создан для российских брендов, которые хотят расти и становиться известнее.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко пояснил, что в конкурсе могут участвовать представители малого и среднего бизнеса по разным направлениям. С этого года появилось отдельное направление для технологических брендов с более чем десятью номинациями, что позволяет участвовать компаниям из разных сфер — от производства товаров до высоких технологий.

Участники и победители получают продвижение, рост узнаваемости, выход на маркетплейсы и в торговые сети, консультации экспертов и бизнес-наставников, доступ к обучающим программам, участие в крупных форумах, помощь в привлечении инвестиций и масштабную информационную поддержку. Заполнить анкету можно на сайте знайнаших.аси.рф до 1 июня.