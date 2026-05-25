Программные расходы области за квартал превысили 60 млрд рублей

За первый квартал 2026 года на финансирование 21 государственной программы Саратовской области направлено 60,0 млрд рублей, что составляет 87,7% от совокупных расходов областного бюджета. Программные расходы традиционно остаются приоритетными в структуре бюджетных ассигнований региона.

Основной объём средств (41,2 млрд рублей) направлен на социальную сферу. В их числе: развитие образования – 16,3 млрд рублей; здравоохранения – 13,5 млрд рублей; социальная поддержка и соцобслуживание – 8,3 млрд рублей; культура – 1,9 млрд рублей; развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики – 1,2 млрд рублей.

Подробная информация об исполнении бюджета представлена на портале «Открытый бюджет Саратовской области».