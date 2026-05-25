Саратов и Петровск включены в новый федеральный туристический маршрут

Саратовская область активно развивает автотуризм, предлагая путешественникам удобные маршруты, продуманную логистику и разнообразные достопримечательности. Уже сформированы и утверждены автомобильные туристские маршруты, ведется работа над улучшением дорожной инфраструктуры, зон сервиса и связи. Наибольшей популярностью пользуются маршруты Саратов – Утес Степана Разина и Саратов – Петровск. В 2026 году Саратов и Петровск включили в новый федеральный туристический маршрут.

Развитие автотуризма — приоритет региона до 2035 года. Перечень маршрутов утвержден в соответствии с поручениями президента и национальной концепцией. Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что регион второй год подряд успешно участвует в нацпроекте «Туризм и гостеприимство» и входит в число лидеров по исполнению.

«Благодаря нацпроекту мы видим реальный рост интереса к Саратовской области. Новые маршруты привлекают тысячи туристов, открывая уникальное сочетание истории, природы и гостеприимства», — подчеркнула министр.