В День защиты детей в Парке Гагарина пройдёт конкурс «Звездный стиль»

Саратовские учреждения культуры подготовили праздничную программу ко Дню защиты детей. Первое мероприятие состоится уже 31 мая в Парке покорителей космоса. С 13:00 там пройдут активности, концерт и финал конкурса «Звездный стиль» — дефиле головных уборов космической тематики. Участникам нужно создать шляпу из любых материалов и подать заявку (подробности по ссылке в сообществе парка).

1 июня праздник продолжится на площади перед Саратовским областным центром народного творчества имени Руслановой. В 18:00 начнется программа «Это звонкое лето». До этого гостей ждет акция «Здорово жить здорово!» — дети смогут нарисовать яркие рисунки на асфальте, проявив свой творческий потенциал.

Творческие коллективы центра представят калейдоскоп номеров в самых разнообразных жанрах. Организаторы приглашают детей и родителей провести праздничные дни весело и с пользой. Вход на оба мероприятия свободный.