В Саратовской области обсудили «дорожную карту» для бизнеса

В Правительстве Саратовской области 22 мая прошло заседание рабочей группы по реализации «дорожной карты» по улучшению условий ведения бизнеса. Участвовали представители власти и бизнеса. Первый замгендиректора АСИ Игорь Карачин представил решения регионов по формированию мероприятий дорожных карт. Работа над документом в области ведется с 2025 года. В 2026 году проведена масштабная доработка с учетом лучших практик.

«Дорожная карта» включает более ста мероприятий. Среди них — внедрение модуля для взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями в информсистему по градостроительству, профилактика необоснованных решений регистраторов прав, проведение комплексных кадастровых работ, а также обучение для сотрудников МФЦ. Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что документ доработан с учетом консультаций с экспертами.

Также будут актуализированы алгоритмы действий инвестора на всех этапах — от постановки земельного участка на учет до получения разрешения на ввод объекта.