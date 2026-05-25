Успех старейшей саратовской школы искусств высоко оценили в Совфеде

Высокое достижение старейшего саратовского образовательного учреждения в сфере искусств получило высокую оценку на федеральном уровне, в частности, в Совете Федерации.

Элла Волкова, руководитель музыкальной школы для детей в Саратове, выступала на экспертном совещании, организованном Советом Федерации Федерального Собрания России. Тема встречи звучала как «Художественное образование в России: текущая ситуация и пути развития».

«Приглашение представить наш опыт стало заслуженным признанием высокого уровня работы всего нашего коллектива. В прошлом году наша детская музыкальная школа стала победителем значимого общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Это достижение наглядно продемонстрировало профессионализм наших преподавателей и весомую роль, которую играет наше учреждение в деле развития художественного образования для детей в Саратовской области», — подчеркнула министр культуры региона Наталия Щелканова.

На встрече рассматривались ключевые аспекты совершенствования системы художественного образования. Среди них — обновление учебных планов, интеграция и развитие цифровых технологий в образовательном процессе, повышение квалификации педагогов, а также стратегии, направленные на обеспечение широкой доступности художественного образования для подрастающего поколения.

Отдельное внимание было уделено воплощению образовательных программ дополнительного развития в сфере искусства и созданию благоприятной среды для раскрытия творческого потенциала и поддержки одаренной молодежи.

Элла Волкова поделилась накопленным практическим опытом управления Центральной детской музыкальной школой Саратова. Она рассказала о реализованных проектах, применяемых педагогических методиках и эффективных моделях сотрудничества с родителями и общественностью, прошедших проверку временем. В 2026 году школа отметит свой столетний юбилей.

Обсуждение подчеркнуло необходимость продолжения целенаправленной поддержки художественного образования и активного обмена передовым опытом между различными регионами страны.