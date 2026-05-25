В Саратове в тройном ДТП пострадал 19-летний мотоциклист

В Саратове вечером 24 мая произошла авария с участием двухколесного транспорта. По информации региональной Госавтоинспекции, в 21:42 напротив дома №1 на улице Усть-Курдюмской столкнулись «Тойота» с 52-летним водителем, «Шевроле» под управлением 59-летнего мужчины и мотоцикл «Ямаха» под управлением молодого человека 2007 года рождения (19 лет).

В результате дорожно-транспортного происшествия байкер получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. Проводится проверка.