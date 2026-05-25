Саратовцы могут обратиться к следователям через мессенджер Max

Информационный центр СУ СКР по Саратовской области расширил возможности подачи обращений. Теперь граждане могут связаться со следователями через официальный канал в мессенджере Max. В ведомстве подчеркнули, что все поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.

При подаче обращения важно указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, место жительства и подробно описать ситуацию.

Также сообщение можно оставить в официальном сообществе Информационного центра во «ВКонтакте» или позвонить по телефону 8 (8452) 74-14-24.