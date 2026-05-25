В Энгельсе подросток ударил ножом отца во время ссоры

Следственные органы СК России по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Энгельсского района. Он подозревается в покушении на убийство своего 46-летнего отца. По версии следствия, 24 мая 2026 года на территории частного домовладения на улице Придорожной в посёлке Прилужный между ними возник конфликт, в ходе которого подросток нанёс отцу несколько ударов ножом в область живота.

Довести преступный умысел до конца подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам: потерпевший оказал активное сопротивление, и ему своевременно оказали медицинскую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции доставили подростка к следователю СК.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование продолжается.