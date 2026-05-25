Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с зампредами Правительства

Губернатор Роман Бусаргин провёл постоянно действующее совещание с зампредами правительства, министрами и главами районов. В минувшую субботу, 23 мая, руководители всех уровней власти провели общеобластной приём граждан. Свыше 260 человек обратились с различными вопросами. На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» также состоялся личный приём губернатора. Все обращения взяты под особый контроль профильных специалистов.

Профильные службы готовятся к открытию купального сезона. Планируется открыть более 20 муниципальных пляжей. Глава региона подчеркнул, что все необходимые мероприятия, включая исследования воды, должны быть выполнены своевременно. Муниципалитеты несут прямую ответственность за получение разрешительных документов. Бусаргин также поручил активнее создавать дополнительные места отдыха у воды.

В 2026 году итоговые экзамены сдадут порядка 35 тысяч выпускников. Среди одиннадцатиклассников самым популярным предметом по выбору остаётся обществознание (46%). Девятиклассники отдают приоритет географии, обществознанию и информатике. Губернатор поручил держать на контроле техническую готовность и безопасность экзаменов, а также начать подготовку к новому учебному году. Также он обозначил задачу переводить неиспользуемые земли в лесной фонд (уже подобрано 2,3 тыс. га в 22 районах) и ежегодно высаживать не менее 4 тыс. га новых лесов. Отдельно глава региона обратил внимание на контроль за сроками профилактических работ на сетях горячего водоснабжения.