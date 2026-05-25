В Шиханах капитально отремонтируют котельную №1 по программе Бусаргина

Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин провел выездное совещание в городе Шиханы, где в рамках новой региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, идет капремонт котельной №1. Здесь заменят насосное оборудование и установят новый водонагревательный котел. Сейчас демонтированы старые элементы, готовится площадка под новое оборудование, ведется изготовление котлового оборудования.

Все работы должны завершиться в этом году. Котельная №1 снабжает теплом и горячей водой большинство горожан и соцучреждения. Бутылкин потребовал строгого контроля со стороны администрации за всем производственным циклом.

Программа модернизации коммунальных сетей охватывает 17 крупных населенных пунктов. Финансирование — более 2 млрд рублей за счет казначейского инфраструктурного кредита.