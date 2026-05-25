12 поваров поборются за звание лучшего в Саратовской области

В Саратовской области стартует региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Соревнования продлятся три дня — с 26 по 28 мая. Участие в них примут 12 поваров. В первый день, 26 мая, конкурсантов ждут жеребьёвка, инструктаж и проверка теоретических знаний. Мероприятие пройдёт в бизнес-инкубаторе на улице Краевой (начало в 10:00).

Практическая часть состязаний состоится 27 мая в Саратовском колледже кулинарного искусства (ул. 2-я Садовая, 21, начало в 9:00). Там повара покажут своё мастерство в реальных условиях. А 28 мая в историческом парке «Моя история» (ул. Шелковичная, 19) пройдёт торжественное награждение участников и победителей (начало в 11:15). Приглашены представители СМИ.

Этап «Повар» стал третьим в этом году — ранее лучших выбрали среди сварщиков и швей. Призёры региональных этапов поедут на федеральные состязания, где победители получат 1 млн (1 место), 500 тыс. (2 место) и 300 тыс. рублей (3 место). Конкурс — ключевое мероприятие нацпроекта «Кадры» и проводится Минтрудом России. Справки по телефону: 8(8452) 65-38-61.