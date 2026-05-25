В Энгельсе ускорят посев газонной травы и покос

В Энгельсе подвели итоги работы коммунальных служб за прошедшую неделю и определили приоритетные направления по благоустройству на ближайшее время. Ключевая задача весенне-летнего периода — уход за зелеными насаждениями и посадка новых деревьев, кустарников и газонов. МКУ «Озеленение» поручено ускорить посев газонной травы и строго соблюдать график полива. Также продолжается ремонт и покраска детских игровых площадок в парках и скверах. Системы автополива на ранее оборудованных территориях полностью запущены.

МКУ «Городское хозяйство» в круглосуточном режиме вывозит порубочные остатки после опиловки и с контейнерных площадок. Работу необходимо усилить. Особое внимание — опиловке ветвей, мешающих видимости дорожных знаков. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи поручено проверить соответствие размещения дорожных знаков проекту организации дорожного движения.

Относительно покоса травы от жителей поступают нарекания. Службам необходимо активизировать эти работы на всех городских территориях.