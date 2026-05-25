Ветеран СВО Владимир Сайбель напишет книгу о подвигах боевых товарищей

Участник специальной военной операции Владимир Сайбель намерен издать документальную книгу о подвигах своих боевых товарищей. Об этом он рассказал на встрече Президента России Владимира Путина с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев». «Я принял решение написать книгу, книгу о подвиге своих боевых товарищей, конечно, и о тех ценностях и традициях, которые заложили мои родители, мой отец. О вере, какая она может быть, о чести, о долге, о боевом братстве», — поделился ветеран.

Сайбель также сообщил, что первый экземпляр своего труда он подарит родителям, а второй хотел бы лично вручить Верховному Главнокомандующему. Глава государства поддержал начинание ветерана. «Что касается книги, то правда, это здорово. Вы если уже начали работать, то, наверное, почувствовали: нет ничего, что приносило бы такое удовлетворение, как творчество. Вам успехов», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что в России всегда с особым почтением относились к тем, кто, не жалея себя, сражался за Отечество. Издание такой книги станет важным вкладом в сохранение памяти о героях современности и укрепление традиционных ценностей.