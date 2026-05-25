В Саратовской области педагогов ДШИ учат передавать характер модели в скульптуре

В Саратовской области продолжается творческая переподготовка педагогов детских школ искусств в рамках программы «Мастерская скульпторов». Успешно прошёл третий блок обучения, посвящённый лепке фигуры человека и созданию портрета. Занятия состоялись в мастерской заслуженного художника РФ, академика Академии художеств Андрея Щербакова.

Участники изучали методы передачи индивидуальных черт лица, работу с объёмом и фактурой, а также практические технологии скульптурной лепки. В рамках промежуточной аттестации педагоги представили объёмные скульптуры из глины и пластилина, а также эскизы композиций. «Это было по-настоящему вдохновляющее обучение... Приёмы, которые мы отрабатывали, дают возможность не только точнее передавать сходство, но и раскрывать характер модели», — поделилась преподаватель ДШИ Маркса Наталья Петрова.

Следующий этап пройдёт в Саратовском художественном училище имени Боголюбова. Курс продлится до 10 сентября 2026 года. По завершении педагоги получат документы, подтверждающие квалификацию.