Путин присвоил звание «Заслуженный врач РФ» трём саратовским медикам

Президент Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный врач РФ» трём саратовским медикам. Награду получили главный врач Энгельсской горбольницы №1 Аслан Юанов, заведующая отделением онкодиспансера Светлана Суркова и заведующая подстанцией скорой помощи Галина Викторова. Каждый из них посвятил здравоохранению десятки лет.

Аслан Юанов работает в медицине более 20 лет, прошёл путь от хирурга до главврача, кандидат и доктор наук. Светлана Суркова — в профессии 32 года, выполняет сложнейшие операции при онкозаболеваниях, включая видеоэндоскопические. Галина Викторова трудится на станции скорой помощи 49 лет, из них 34 года руководит подстанцией и воспитывает молодых специалистов.

«Поздравляю коллег! Их труд оценён на высшем уровне. За каждой наградой — десятилетия безупречной работы и доверие пациентов. Они служат примером для молодого поколения врачей», — отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков.