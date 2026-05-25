Женщина пригласила нового знакомого в сауну и лишилась денег

В Балакове полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 8 900 рублей у жительницы Духовницкого района. Инцидент произошёл днём 16 мая в сауне, куда потерпевшая пригласила своего нового знакомого, с которым ранее познакомилась в интернете. Во время отдыха мужчина дождался, когда женщина отвлеклась, и похитил деньги из её сумки, после чего скрылся.

Обнаружив пропажу, 42-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого — им оказался 47-летний ранее судимый житель Балакова. Мужчина был задержан и дал признательные показания.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Расследование продолжается.