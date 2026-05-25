В Красноармейске провели субботник в Козьем парке в рамках акции «Вода России»

В рамках Всероссийской акции «Вода России» в Козьем парке города Красноармейска прошёл масштабный субботник. Мероприятие объединило представителей министерства природных ресурсов и экологии, районной администрации, сферы образования, ОМВД и других организаций. Участники привели в порядок территорию парка и высадили новые саженцы.

Важной частью стала расчистка русла реки Голый Карамыш. Со дна подняли мусор, в том числе автомобильные покрышки и другие крупные предметы. Эта работа — первый важный шаг к восстановлению природного баланса и улучшению состояния реки.

Начальник управления природопользования Владимир Гончаров отметил, что такие мероприятия формируют экологическую культуру и показывают, что каждый может внести вклад в сохранение природы. Акция «Вода России» продолжает набирать обороты, а регулярные субботники положительно сказываются на экологической обстановке региона.