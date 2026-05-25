Выпускники энгельсской гимназии устроили праздник вместо уроков

Фото: МинИнформ 64 Z

В преддверии Последнего звонка в энгельсской гимназии № 8 прошёл тематический День самоуправления под названием «Куда уехал цирк?». Выпускники 11-го класса взяли на себя роль учителей и организаторов, превратив учебный день в праздник творчества. Директор гимназии, заслуженный учитель РФ Зинаида Филимонова, отметила, что это добрая традиция: каждый выпускной класс выбирает уникальную тему, разрабатывает сценарий и проводит мероприятия для других учеников.

Выпускники, переодетые в цирковых персонажей — дрессировщиков, ростовых кукол, клоунов, каскадёров и акробатов, — «сорвали» традиционные уроки. Для ребят организовали площадки, где можно было научиться танцевать, рисовать аквагрим, создавать фигурки из воздушных шариков и осваивать приёмы борьбы. Выпускницы Арина Руфанова и Аделина Вааз поделились, что идея цирка объединила их первые шаги, победы и смешные моменты за 11 лет учёбы.

Атмосфера в гимназии наполнилась смехом и творческим азаром. Младшие классы с восторгом участвовали в активностях, а старшеклассники проявили себя как настоящие профессионалы.