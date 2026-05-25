НовостиОбщество25 мая 2026 9:57

Кадровые центры «Работа России» помогли трудоустроиться 4,3 тыс. жителей

Более 4,3 тыс. саратовцев трудоустроились с начала года при содействии кадровых центров
Фото: МинИнформ 64 Z

С начала года более 4,3 тысячи жителей Саратовской области нашли работу при содействии кадровых центров «Работа России». Это на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наиболее востребованы операторы производственных линий, продавцы, медсестры, механизаторы, трактористы и инженеры. Среднее время трудоустройства сократилось на месяц, уровень регистрируемой безработицы сохраняется на отметке 0,3%.

На портале «Работа России» размещено 20,5 тысячи вакансий. Из них 68,9% — рабочие профессии, 31,1% — ИТР и служащие. Работодатели по-прежнему нуждаются в кадрах. Это позволяет организовывать бесплатное профессиональное обучение по нацпроекту «Кадры». С начала года к нему приступили более 800 человек, еще более 2 тысяч начнут обучение в ближайшее время.

Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов подчеркнул, что адресная работа специалистов кадровых центров помогает соискателям и работодателям находить друг друга быстрее и эффективнее.