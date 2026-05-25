«Спроси строителя-2026»: саратовские дети могут задать вопросы главе Минстроя

Общественный совет при Минстрое России объявил о старте ежегодного конкурса «Спроси строителя-2026». Организаторы проводят его в рамках проекта «Я — строитель будущего» и Десятилетия детства в РФ. Участвовать могут жители страны в возрасте от 6 до 17 лет. От них принимают текстовые и видео-вопросы о строительстве. На самые интересные ответят председатель Общественного совета Сергей Степашин и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Заявки принимаются до 16 июля на официальной странице конкурса я-строительбудущего.рф в разделе «Конкурс СпросиСтроителя». Там же можно ознакомиться с полными правилами. Организаторы обещают учесть все присланные вопросы, а лучшие отметят отдельно.

Итоги конкурса подведут в июле 2026 года. Победителей пригласят на торжественную церемонию награждения, которая пройдёт в рамках празднования Дня строителя-2026. Юных авторов самых интересных вопросов ждут призы и возможность лично пообщаться с руководителями строительной отрасли страны.