В Саратове пройдет Первый форум по охране труда

В Саратове 27 мая в 9:00 в Саратовской государственной юридической академии (ул. Чернышевского, 104) откроется Первый Саратовский форум по охране труда. Ключевое отраслевое мероприятие года организует Госинспекция труда совместно с минтрудом и СГЮА. Форум посвящен современным методам и технологиям в сфере охраны труда. Участники обсудят повышение производственной безопасности, снижение профессиональных рисков и оптимизацию управленческих процессов.

В программе — три тематические секции: «Цифровизация в охране труда: новые инструменты и электронные сервисы», «Культура безопасности: как создать среду, где каждый сотрудник ценит свою жизнь и здоровье», «Нормы правового регулирования: актуальные изменения в законодательстве и правоприменительная практика».

Регистрация обязательна. Для участия нужно заполнить форму по ссылке. Представителям СМИ необходимо сообщить о своем участии Савенко Элине Антоновне по телефону 8 (8452) 69-42-33.