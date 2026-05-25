В консерватории пройдёт концерт-экзамен ассистентов-стажёров-органистов

1 июня 2026 года в 19:00 в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова
«Государственный концерт-экзамен ассистентов-стажёров кафедры специального фортепиано, специальности Орган»
В программе прозвучит:
I отделение: Эльдар АБДУРАМАНОВ (класс доцента О.Ю. Кийовски)
Д. Букстехуде. Прелюдия fis-moll, BuxWV 146
И. С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, BWV 548
А. К. Глазунов. Фантазия g-moll, соч. 110
М. Регер. Фантазия и фуга d-moll, op. 135b
О. Мессиан. «Transports de joie dun âme devant la gloire du Christ qui est la sienne» из цикла «LAscension»
II отделение: Дарья СИДОРОВА (класс доцента Н.В. Гольфарб)
И.С. Бах. Прелюдия и фуга Es-dur, BWV 552
Ф. Лист. Вариации на тему «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen»
Ж. Гийю. Токката, ор. 9
Н. Хаким. Бахорама