НовостиОбщество25 мая 2026 9:20

В консерватории пройдёт концерт-экзамен ассистентов-стажёров-органистов

Источник:kp.ru
Фото: Консерватория имени Л.В.Собинова

1 июня 2026 года в 19:00 в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова

«Государственный концерт-экзамен ассистентов-стажёров кафедры специального фортепиано, специальности Орган»

В программе прозвучит:

I отделение: Эльдар АБДУРАМАНОВ (класс доцента О.Ю. Кийовски)

Д. Букстехуде. Прелюдия fis-moll, BuxWV 146

И. С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, BWV 548

А. К. Глазунов. Фантазия g-moll, соч. 110

М. Регер. Фантазия и фуга d-moll, op. 135b

О. Мессиан. «Transports de joie dun âme devant la gloire du Christ qui est la sienne» из цикла «LAscension»

II отделение: Дарья СИДОРОВА (класс доцента Н.В. Гольфарб)

И.С. Бах. Прелюдия и фуга Es-dur, BWV 552

Ф. Лист. Вариации на тему «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen»

Ж. Гийю. Токката, ор. 9

Н. Хаким. Бахорама