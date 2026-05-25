Стартовал Всероссийский конкурс «Кубок молодежного донорства: Донор Единой Страны» — масштабный социально значимый проект, который проводят ФМБА России и Минобрнауки РФ

Фото: ПИУ РАНХиГС

В рамках конкурса в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошла просветительская встреча с и.о. заместителя начальника медицинской части филиала Федерального научно-клинического центра космической медицины и биологии ФМБА России Дьяченко Ольгой Сергеевной и старшей медсестрой терапевтического отделения Галкиной Марии Маратовной. На встрече они обсудили со студентами значение донорства крови, процесс сдачи крови, мифы и факты о донорстве и как же на самом деле стать донором.

Участники конкурса — студенты и сотрудники вузов от 18 до 35 лет — делятся идеями по привлечению молодёжи к сдаче крови и вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Главный посыл проекта: донорство — это не просто благородно, это модно, молодёжно и по-настоящему объединяет.

«Посвящать молодёжь в донорство — значит закладывать традицию милосердия на годы вперёд. Когда ребята приходят, слушают, спорят, а потом говорят: «Я хочу сдать кровь», — это и есть главный результат. Я благодарна каждому студенту, который делает этот шаг», – поделилась руководитель проекта «Моя кровь – твоя надежда», студентка Поволжского института управления РАНХиГС Ирина Шарапова.

