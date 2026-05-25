В ДТП в Саратове покалечился питбайкер

На улице Технической, в Ленинском районе Саратова, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта. Инцидент случился 23 мая, около трех часов ночи, у дома номер 12. По предварительным данным, столкнулись автомобилем "Киа Рио" и питбайком.

30-летний водитель легкового автомобиля, управлявший "Киа Рио", и 20-летний молодой человек, находившийся за рулем питбайка, стали участниками этой аварии. Вследствие столкновения, водитель питбайка получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД уже работают на месте происшествия, устанавливая все детали и причины случившегося.