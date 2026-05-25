Водитель из Марксовского района заплатит штраф за коммерческий подкуп начальника

Суд признал 42-летнего жителя Марксовского района виновным в коммерческом подкупе. С лета 2020 по осень 2024 года водитель-экспедитор филиала логистической компании передавал начальнику автоколонны деньги за предоставление выгодных маршрутов перевозки и дополнительных выходных дней. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 93 тысячи рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств. Фигурант признан виновным по части 2 статьи 204 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Дело расследовалось следственными органами СУ СК России по Саратовской области.