Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 8:56

Водитель из Марксовского района заплатит штраф за коммерческий подкуп начальника

В Саратовской области осудили водителя-экспедитора за взятки начальнику
Источник:kp.ru

Суд признал 42-летнего жителя Марксовского района виновным в коммерческом подкупе. С лета 2020 по осень 2024 года водитель-экспедитор филиала логистической компании передавал начальнику автоколонны деньги за предоставление выгодных маршрутов перевозки и дополнительных выходных дней. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 93 тысячи рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств. Фигурант признан виновным по части 2 статьи 204 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Дело расследовалось следственными органами СУ СК России по Саратовской области.