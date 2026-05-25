Космонавт Сергей Крикалёв посетил место приземления Гагаринам

Фото: Время Саратовское Z

Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина посетил легендарный космонавт Сергей Крикалёв. Герой Советского Союза и Российской Федерации совершил шесть космических полётов и провёл на орбите 803 дня — это мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Кроме того, Крикалёв — мастер спорта по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта России, чемпион СССР, мира и Европы на планёрах в командном зачёте.

Во время визита он прогулялся по территории парка и посетил Аллею космонавтов, где установлен барельеф с его изображением. В рамках экскурсии Сергей Константинович поделился воспоминаниями о подготовке к космическим экспедициям, рассказал о традициях и суевериях перед стартом, о буднях на орбите и о том, чем космонавты занимаются в свободное время.

Парк покорителей космоса продолжает оставаться местом, где история отечественной космонавтики становится ближе и вдохновляет новые поколения на открытия и мечты о звёздах. Визит такого выдающегося космонавта, как Сергей Крикалёв, — яркое тому подтверждение.