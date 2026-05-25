В Вольском районе 16-летняя девушка пострадала при розжиге костра

В Вольском районе на дачном участке произошел несчастный случай с двумя 16-летними девушками. Подростки решили пожарить мясо.

Они сложили ветки, залили их горючей жидкостью, но случайно уронили бутылку. Огонь мгновенно вспыхнул. Одна из девушек получила ожоги ног и была госпитализирована в больницу.

МЧС России напоминает: нельзя оставлять детей без присмотра. Расскажите ребенку, что спички и зажигалки — не игрушки, а бутылки с легковоспламеняющимися жидкостями трогать опасно. Повторите с детьми номера экстренных служб: 101 и 112.