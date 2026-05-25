Озвучен старт Всероссийского состязания «Задай вопрос строителю-2026»

Фото: МинИнформ 64 Z

Общественный совет, действующий при российском Министерстве строительства и ЖКХ, инициировал проведение ежегодного состязания под названием #СпросиСтроителя.

Это направление, нацеленное на выявление наиболее актуальных детских вопросов в сфере строительства и организованное в рамках инициативы «Я — строитель будущего», включено в перечень мероприятий, осуществляемых в соответствии с Указом главы государства в рамках объявленного в России Десятилетия детства.

К участию в конкурсе приглашаются юные жители страны в возрасте от 6 до 17 лет, которые могут направлять свои вопросы в текстовом или видеоформате. Наиболее интересные обращения будут адресованы председателю Общественного совета при Минстрое России Сергею Степашину и руководителю ведомства Иреку Файзуллину.

Итоговые результаты будут объявлены в июле 2026 года. Лауреаты конкурса получат возможность принять участие в торжественной церемонии вручения наград, приуроченной ко Дню строителя-2026.

Свои заявки можно подать до 16 июля на официальном веб-ресурсе проекта «Я — строитель будущего» по адресу https://я-строительбудущего.рф/, в специальном разделе «Конкурс «СпросиСтроителя». Здесь же можно ознакомиться с полными правилами проведения состязания.