В Радищевском музее начала работу выставка Андрея Мельникова «Диалог с вечностью»

Начала свою работу выставка Андрея Мельникова «Диалог с вечностью»!

23 мая - 28 июня

Здание биржи, Радищева, 41

Выставка Андрея Мельникова «Диалог с вечностью» — это отражение пути художника, в котором Творческое и Духовное — неразделимы. Экспозиция объединяет более 40 работ живописи, графики и керамики из собрания автора и частных коллекций с начала 1990-х годов до нашего времени.

В творчестве автора некоторая наивность, простота в изображении идут рука об руку с духовной глубиной вечных образов. В этом диалоге с вечностью Андрей Мельников создаёт произведения, напоминающие нам о главных истинах — гармонии, добре и внутреннем свете.