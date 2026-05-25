Бусаргин поручил обеспечить беспрецедентную безопасность на Последних звонках

В образовательных организациях Саратовской области для свыше 240 тысяч школьников подходит к концу учебный год. Торжественные линейки, посвященные окончанию занятий, запланированы на 26 мая. Тема стала основной на постоянно-действующем совещании в правительстве региона.

Губернатор Роман Бусаргин в ходе профильного совещания заявил, что главным приоритетом во время проведения праздничных мероприятий и предстоящей сессии экзаменов остается обеспечение безопасности. Губернатор потребовал от профильных ведомств усилить режим работы всех ответственных служб на этот период.

«Руководителям структур и ведомств при посещении школьных праздников следует отдавать приоритет небольшим учебным заведениям, прежде всего в опорных сельских поселениях. Визиты должны служить не только поздравлением учеников, учителей и родителей с праздником. Как лица, представляющие власть, вы обязаны содействовать школам в решении насущных проблем. Поскольку впереди летние каникулы, когда учебный процесс будет приостановлен, это идеальное время для проведения ремонтных работ и закупки необходимого оборудования», — подчеркнул губернатор.