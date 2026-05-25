Персонал Балаковской АЭС успешно отработал совместные действия с МЧС в ходе противопожарных учений

Фото: БалАЭС

Подобные учения проводятся на всех российских АЭС для поддержания противопожарной безопасности стратегически важных объектов.

20 мая 2026 года на Балаковской АЭС прошли пожарно-тактические учения по ликвидации условного пожара на энергоблоке №4. Они состоялись в рамках комплексной проверки состояния пожарной безопасности атомной станции и специальной пожарно-спасательной части (СПСЧ) №23, которую проводит ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России».

В учениях по ликвидации условного пожара на электроустановке принимали участие оперативный персонал Балаковской АЭС, личные составы СПСЧ №23 и пожарно-спасательных подразделений Балаковского пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ №21, ПСЧ №22).

В ходе учений были отработаны совместные действия оперативного персонала атомной станции и пожарных гарнизонов, а также навыки и умения действовать при возникновении нештатных ситуаций и в условиях ограниченного времени.

За ходом учений наблюдала экспертная комиссия аппарата Федерального государственного пожарного надзора. Старший инженер отдела службы и подготовки ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России» Виктор Осипов отметил, что цели учений были достигнуты и личный состав «отработал хорошо».

В свою очередь заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» Роман Перегудов, подводя итоги, подчеркнул: «Во время пожарно-тактических учений мы проверили готовность подразделений по обеспечению противопожарной защиты. Наблюдали за действиями не только личного состава пожарных формирований, но и работников АЭС. Предварительно уже можно сказать, что взаимодействие участников было организовано на должном уровне».

Регулярный независимый контроль пожарной безопасности и проведение пожарно-тактических учений – неотъемлемая часть обеспечения безопасной эксплуатации любой атомной станции. На Балаковской АЭС они проводятся регулярно

