Стратегический день предпринимателя в рамках Всероссийской недели предпринимательства

26 мая, 10:00

Кванториум СГАУ

г. Саратов, ул. Советская, 60в

Стратегический день предпринимателя - это живые сессии с модераторами-практиками. За несколько часов вы разработаете конкретные решения для своего бизнеса и увезёте готовые инструменты: матрицы мотивации, финансовые модели, карты, планы и чек-листы

Что вас ждёт?

Утро (10:00–13:00) - выберите одну из трёх параллельных сессий:

— «Кадровая стратегия 2026»: как удержать сотрудников без гигантского бюджета

— «Маржа утекает»: финансовая стратегия для малого бизнеса

— «Государство больше не воспринимается как естественный партнер МСП»: актуальная логика работы бизнес-объединения («ОПОРА РОССИИ»)

День (14:00–16:00) - выберите одну из трёх сессий:

— «Личная эффективность собственника»: как выйти из операционки за 3 месяца

— «Маркетинг малого бюджета»: каналы, которые работают (чаты, коллаборации, вирусный контент и не только)

— «Поле бизнес-объединений стало более конкурентным и сетевым»: «ОПОРА РОССИИ» больше не может опираться только на историю и статус — формируем актуальную полезность сообщества для предпринимателей

Завершение (16:00–16:30)

Панельная дискуссия: «Что сделать, чтобы стратегии сработали?»

Регистрация обязательна

Участие бесплатное

Организатор: СРО ООО «ОПОРА РОССИИ»

Официальный партнер: «Комсомольская правда» в Саратове