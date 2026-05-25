Стратегический день предпринимателя в рамках Всероссийской недели предпринимательства

26 мая, 10:00
Кванториум СГАУ
г. Саратов, ул. Советская, 60в
Стратегический день предпринимателя - это живые сессии с модераторами-практиками. За несколько часов вы разработаете конкретные решения для своего бизнеса и увезёте готовые инструменты: матрицы мотивации, финансовые модели, карты, планы и чек-листы
Что вас ждёт?
Утро (10:00–13:00) - выберите одну из трёх параллельных сессий:
— «Кадровая стратегия 2026»: как удержать сотрудников без гигантского бюджета
— «Маржа утекает»: финансовая стратегия для малого бизнеса
— «Государство больше не воспринимается как естественный партнер МСП»: актуальная логика работы бизнес-объединения («ОПОРА РОССИИ»)
День (14:00–16:00) - выберите одну из трёх сессий:
— «Личная эффективность собственника»: как выйти из операционки за 3 месяца
— «Маркетинг малого бюджета»: каналы, которые работают (чаты, коллаборации, вирусный контент и не только)
— «Поле бизнес-объединений стало более конкурентным и сетевым»: «ОПОРА РОССИИ» больше не может опираться только на историю и статус — формируем актуальную полезность сообщества для предпринимателей
Завершение (16:00–16:30)
Панельная дискуссия: «Что сделать, чтобы стратегии сработали?»
Регистрация обязательна
Участие бесплатное
Организатор: СРО ООО «ОПОРА РОССИИ»
Официальный партнер: «Комсомольская правда» в Саратове