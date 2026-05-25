В Саратове мужчина зарезал знакомого в ходе конфликта

В Саратове 59-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве. По данным следствия, 24 мая злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на улице Чернышевского в ходе ссоры нанес 62-летнему знакомому несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы городского УМВД. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.