В четырех районах Саратова отключат холодную воду

28 мая с 01:00 до 11:00 29 мая в Саратове отключат холодную воду в Кировском, Октябрьском, Заводском и Фрунзенском районах. По причине замены участков водопроводов и подготовка сетей к зиме. Заполнение водовода начнётся 29 мая в 11:00, но вода у потребителей появится не ранее чем через 9 часов после этого. Полное восстановление гидравлического режима займёт 48 часов.

Жителям рекомендовали запастись водой заранее - во вторник, 26 мая. После завершения работ в течение 24 часов рекомендуется кипятить питьевую воду.