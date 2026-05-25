В школе села Синодское появится хоккейная площадка благодаря ЛДПР

Фото: сайт школы села Синодское

Школа имени В.Г. Клочкова в селе Синодское готовится к новому спортивному прорыву: рядом с уже действующей площадкой для сдачи норм ГТО появится полноценная хоккейная коробка. Реализовать мечту местных школьников поможет ЛДПР. Материальную поддержку из депутатского фонда окажет руководитель фракции ЛДПР в Саратовской областной Думе Дмитрий Пьяных. Строительство площадки начнется после того, как все необходимые процедуры будут выполнены.

О том, что дети мечтают зимой играть в хоккей и кататься на коньках, рассказали педагоги во время визита депутата в школу. Так как учителя большое внимание уделяют физическому развитию детей, недавно у учебного заведения уже появился новый спортивный объект — площадка для сдачи ГТО. Она быстро стала центром притяжения для учеников и жителей села: люди активно занимаются там во внеурочное время.

«Таким образцовым школам хочется помогать, ведь они обеспечивают доступ к спорту сельским детям, — отметил парламентарий. — Принял решение оказать материальную помощь из депутатского фонда, и рядом с новой площадкой для сдачи норм ГТО появится хоккейная коробка. Детям нужны полноценные условия для занятия спортом круглый год», — заявил Пьяных.